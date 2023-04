Portugal vai testar sistema que bloqueia carros de condutores com álcool no sangue

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) encontra-se a avaliar um sistema, o "alcohol-lock", que permite que os automóveis controlem o nível de álcool no sangue do condutor e no caso de infração, o veículo bloqueia. Há uma diretiva europeia, que entrou em vigor em 6 de julho de 2022, que exige que os novos veículos tenham uma pré-instalação de alcoolímetro."É muito parecido com o vulgar teste do balão. A única diferença é que este instrumento está ligado à eletrónica do veículo e permite ou não colocá-lo em marcha", explicou Rui Ribeiro, o presidente da ANSR ao Jornal de Notícias.O objetivo não é colocar este sistema em todos os carros, mas sim nos veículos dos condutores que sejam reincidentes no crime de álcool ao volante, ou que sejam apanhados pela primeira vez, afirmou António Avenoso, diretor-executivo do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes ao JN.