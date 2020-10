Portugal volta a atingir novo máximo de internamentos relacionados com a Covid-19

Portugal registou este domingo um novo recorde de internamentos desde o início da pandemia de covid-19, com 1.574 pessoas hospitalizadas e 230 em unidades de cuidados intensivos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram internadas 119 pessoas, totalizando 1.574, contabilizados mais 19 mortos relacionados com a covid-19 e 2.577 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus.

No início da pandemia Portugal registou um máximo de internamentos em abril com 1.302 pessoas internadas, valor superado em 22 de outubro, com a existência de 1.365 casos de internamento hospitalar.