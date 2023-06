João Oliveira Pinto, 51 anos, antigo jogador do Sporting e campeão do Mundo de sub-20 em 1991, em Lisboa, vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. Luta contra uma leucemia e tem recebido muitas mensagens de apoio, mas recusa dinheiro para ajudar a tratar a doença.



Confrontado com uma campanha de angariação de fundos, o antigo médio-ofensivo e atual delegado do Sindicato dos Jogadores (SJ) demonstrou gratidão, mas demarca-se da iniciativa.









