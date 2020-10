Português condecorado pela rainha de Inglaterra

Maciel Vinagre nem queria acreditar quando recebeu a notificação de que tinha sido distinguido pela rainha Isabel II pelo trabalho como responsável da limpeza de dois hospitais públicos britânicos durante a pandemia de Covid-19.O madeirense de 45 anos, natural de São Vicente, vai receber a Medalha do Império Britânico depois de colegas e superiores o terem nomeado pelo "conhecimento e criatividade"que demonstrou na prevenção e contenção do vírus.Uma das inovações foi a contratação de uma empresa especializada em desinfeção que aplicava, através de vapor, um produto desinfetante que mantém as áreas livres de vírus durante 30 dias.