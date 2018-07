Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português ganha torneio de póquer com prémio de 447 mil euros

Diogo Veiga arrecadou a bracelete dourada em Las Vegas.

10:07

Diogo Veiga venceu este sábado um dos principais torneios de póquer do Mundo e arrecadou a bracelete dourada e um total de 522 mil dólares, o equivalente a 447 mil euros.



O sucesso do português aconteceu na 49ª edição das World Series, disputadas em Las Vegas, EUA, no Rio All-Suite Hotel & Casino.



O jogador conquistou o torneio depois de eliminar na final o americano Barry Hutter.



"Estou radiante, ainda não acredito que consegui vencer. A adrenalina está muito alta e sinto-me super contente", afirmou no final do torneio. Diogo Veiga teve de superar um total de 1020 jogadores para conseguir o primeiro lugar neste prestigiado torneio.



Diogo Veiga tornou-se o terceiro português de todos os tempos a vencer uma bracelete dourada e o primeiro a consegui-la em Las Vegas. Jonathan Aguiar e Francisco da Costa Santos tinham também vencido, em 2012, nas World Series europeias, que foram disputadas em Cannes, na França.