Português retido há três dias em Marrocos: "Não estão a fazer nada para me ajudar"

Jorge Gregório é português e está retido no aeroporto de Agadir, em Marrocos. "Cheguei aqui no sábado à tarde, perto das 18h30, pouco depois do anúncio do blockout em Marrocos e tive o infortúnio adicional de me terem roubado o passaporte no avião e neste momento estou preso no aeroporto há três dias, sem dormir ou a dormir nos cantos há duas noites", começou por dizer o português em vídeo.



O homem, visivelmente cansado, avançou ter medo de apanhar doenças (entre as quais o vírus do coronavírus) e, por isso, já ter falado com várias entidades.



"Já falei com a embaixada de Portugal em Marrocos e com o gabinete de emergência consular e ninguém está a fazer nada para me ajudar e sinto que hei-de ficar aqui pelo menos uma semana se não recorrer aos meios sociais".