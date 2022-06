César Ferreira está retido no Qatar há mais de cinco meses. O cidadão português trabalhava para a companhia aérea Qatar Airways, empresa da qual diz ter sido despedido sem justificação e viu o visto de residência terminar.A 28 de janeiro, César Ferreira marcou viagem de regresso para Portugal, mas no dia em que tinha marcado o voo, o processo de saída do país foi negado pelos serviços de imigração.Veja a reportagem completa na revista Sábado.