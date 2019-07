Português vai chefiar missão da União Europeia junto da Organização Mundial do Comércio

A missão permanente da União Europeia (UE) junto da Organização Mundial do Comércio (OMC) vai ser chefiada por João Aguiar Machado, atual diretor-geral dos Assuntos Marítimos e Pescas (DG-MARE), foi esta terça-feira anunciado, em Bruxelas.Em comunicado, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, anunciou a nomeação de Aguiar Machado, um funcionário de topo da Comissão Europeia, para chefiar a representação da UE junto da OMC, em Genebra.Aguiar Machado transita da DG-MARE, cuja liderança assumiu em 2015, depois de ter sido diretor-geral da Mobilidade e Transportes.Licenciado em Economia e Finanças com uma especialização em integração europeia, o seu currículo inclui ainda uma passagem pelo Fundo Monetário Internacional, em 1985, antes de integrar os quadros das instituições europeias.A nomeação de Aguiar Machado acontece num contexto de más relações entre os Estados Unidos e a OMC, com Washington a ameaçar abandonar a instituição atualmente dirigida pelo brasileiro Roberto Azevedo.A lista das nomeações hoje divulgadas inclui ainda Rosário Bento Pais, chefe de unidade na Direção-geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento, para responsável pela delegação da UE no Gabão.O comunicado confirma ainda que Sónia Neto, conselheira de política internacional na Comissão Europeia, irá chefiar a delegação da UE junto da Guiné-Bissau.