Katia Silva é uma portuguesa que residia há 27 anos em Inglaterra, e que acabou de fugir com os dois filhos menores, para escaparem aos Serviços Sociais Ingleses.Chegaram a Portugal há poucos dias com três malas e a roupa que traziam no corpo. O Miguel tem 5 anos e a Alice três, corriam o risco de serem retirados à mãe.