Portugueses aplaudem ação dos profissionais de saúde na pandemia

A grande maioria dos portugueses, 77 por cento, acha que os profissionais de saúde atuaram "muito bem" durante a pandemia da doença Covid-19, de acordo com os resultados do barómetro de junho realizado pela Intercampus.O reconhecimento dos cidadãos nacionais auscultados pela sondagem vai depois para o Serviço Nacional de Saúde (SNS): 32 por cento acredita que este se portou "muito bem" perante a crise pandémica enquanto 55,7 por cento atribuiria um ‘bom’ aos serviços públicos.A nota mais baixa vai para as autoridades de saúde. Só 17,9 por cento acha que a DGS esteve ‘muito bem’. E o Governo também sai prejudicado no barómetro: a ministra da Saúde Marta Temido leva um ‘muito bem’ de apenas 20,7% da população e um ‘bem’ de 50,8 por cento. O primeiro-ministro e o Presidente da República conseguem melhor resultado: mais de 26 por centro considera que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa estiveram ‘muito bem’.Numa perspetiva geral, a esmagadora maioria dos portugueses está contente com a sua própria postura: 86,7 por cento dos inquiridos defende que o País e os cidadãos reagiram bem à crise provocada pelo novo coronavírus.Segundo os resultados obtidos pelo Barómetro Intercampus, a pior prestação no contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus foi a da Direção-Geral da Saúde.A maioria dos portugueses considera que o País soube reagir bem às situações vividas ao longo dos três últimos meses.

FICHA TÉCNICA

Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional.

Universo: População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental.

Amostra: É constituída por 610 entrevistas, com a seguinte distribuição: 292 a homens e 318 a mulheres;133 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 220 entre os 35 e os 54 anos e 257 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 144 no Centro, 165 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve.

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da informação: Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATL. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de junho de 2020.

Margem de erro: O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4%

Taxa de resposta: 62%