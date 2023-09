Mais de metade dos portugueses concorda com o aumento do número de radares de controlo de velocidade nas cidades, embora o número de opositores também seja significativo (35,3%). Já em relação às estradas a maioria é mais ampla, com 60,6% dos portugueses a aplaudirem a instalação de mais radares, de acordo com uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã.









Ver comentários