Portugueses com curiosidade por lazer erótico

São os jovens e os solteiros os que demonstram mais interesse em participar.

A maioria dos portugueses revela curiosidade por produtos e serviços de lazer erótico e sexual, e são os jovens e os solteiros os que demonstram mais interesse em participar, revela um estudo da Universidade de Coimbra, que envolveu um inquérito a 752 pessoas.



Das práticas com mais interesse destacam-se as massagens eróticas (16,4%), o 'bodysushi' [mesa erótica humana] (9,9%), jantar às escuras (9%) e motel (8,1%).



Quanto à prática ou compra efetiva de serviços e produtos, a atividade mais referida são as 'sex shops' (38,7%), seguida de programas de canais para adultos (36,7%).