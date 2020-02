Portugueses com mão pesada para agressões

Sondagem: Para igual experiência na profissão, que profissionais acha que deveriam ganhar mais?

Para a esmagadora maioria dos portugueses - 78,2 por cento - as penas para os agressores de médicos e professores deveriam ser agravadas, por lei, para que se punisse de forma mais consistente este tipo de ataques. A conclusão é do último barómetro da Intercampus para oe para aMas esta não é a única conclusão do estudo que procurou aferir o sentimento nacional sobre vários temas atuais e socialmente pertinentes.Para a esmagadora maioria, os médicos e os professores deveriam ser os profissionais mais bem pagos do País, tendo em conta os mesmos anos de experiência.Os médicos ficaram melhor posicionados do que os professores no inquérito de opinião pública, mas por uma margem muito ligeira - 38, 9 por cento contra 31, 8 por cento. Já os juízes e os deputados colheram as opiniões mais negativas. Apenas 4,2 por cento dos portugueses acham que os juízes deviam ser os mais bem pagos do País e somente 1,6 por cento têm a mesma opinião em relação aos deputados."Só o Governo português desconsidera os médicos, ao contrário da população que demonstra o seu apreço pelos profissionais neste e noutros inquéritos. O Governo devia ouvir, para ver se começa a impedir a fuga dos médicos para o privado", comenta, face aos resultados, Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos.

Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional.

Universo: População portuguesa, com 18 ou mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental.

Amostra: É constituída por 619 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional: 294 a homens e 325 a mulheres; 135 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 227 entre os 35 e os 54 anos e 257 a pessoas com 55 ou mais anos; 233 no Norte, 146 no Centro, 167 em Lisboa, 46 no Alentejo e 27 no Algarve.

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da informação: Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 19 e 24 de Janeiro de 2020.

Margem de erro: O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4% Taxa de resposta 63,25%