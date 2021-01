A maioria dos portugueses (71,5%) confia nas vacinas adquiridas por Portugal para combater a pandemia de Covid-19.









No Barómetro CM de janeiro de 2021, realizado pela Intercampus, cerca de metade dos inquiridos considera que o processo de vacinação está a correr de forma positiva: 8,5 por cento dizem que está a correr muito bem e 43,8 por cento responderam “bem”. Dos restantes, 34,8 por cento consideram que o processo está a decorrer “mais ou menos” e 9,9 por cento têm opinião muito negativa (7,1 por cento responderam “mal” e 2,8 por cento “muito mal”).

Já quanto à intenção de se vacinarem contra a Covid-19, a grande maioria (72,6 por cento) garante que planeia vacinar-se logo que possível, enquanto 10,9 por cento dizem que não o vão fazer. À data da realização da sondagem, 16,4 por cento ainda não sabiam (ou não responderam) se pretendiam vacinar-se ou não. A nível da confiança nas vacinas adquiridas por Portugal, 71,5 por cento confiam, enquanto 13,4 por cento dizem não confiar nas vacinas.





Para garantir que o processo de vacinação no País vai correr bem, é nos profissionais de saúde que os portugueses mais confiam. Médicos, enfermeiros e outros profissionais são indicados por 58,5 por cento dos inquiridos como o garante para que tudo corra bem. Segue-se a Direção-Geral da Saúde, entidade indicada por 14,9 por cento dos inquiridos.





Só depois surgem os atores políticos, com 10 por cento a considerarem que confiam no Governo como um todo para que o processo de vacinação corra bem, seguindo-se a ministra da Saúde (6,8 por cento), o Presidente da República (3,0 por cento) e o primeiro-ministro (2,3 por cento). Há 1,7% de inquiridos que responderam que confiam em todos para que o processo corra bem.





---

FICHA TÉCNICA Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 603 entrevistas, com a seguinte distribuição: 291 a homens e 312 a mulheres; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 219 entre os 35 e os 54 anos e 252 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 139 no Centro, 163 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 4 e 7 de janeiro de 2021 Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 62,3%