Portugueses consideram janeiro o mês mais complicado a nível financeiro

De acordo com o European Consumer Payment Report 2019, estudo da Intrum, 30% dos inquiridos portugueses e 29% dos europeus acredita que janeiro é o mês mais complicado do ponto de vista financeiro, isto porque, muitas vezes, ainda se encontram a pagar as despesas que acumularam antes do Natal.



De acordo com a investigação realizada pela empresa ligada à indústria de Serviços de Gestão de Crédito, que em Portugal 32% das mulheres sentiu mais dificuldades financeiras durante o mês de janeiro do que os homens (28%). Estes são resultados opostos ao que se verificou em 2018, uma vez que, nesse ano foram os homens (28%), em comparação com as mulheres (21%), quem sentiu mais dificuldades financeiras no primeiro mês do ano.

Também a nível europeu, os resultados foram semelhantes. "As mulheres (32%) foram as mais afetadas em comparação com os homens (25%), valores estes bastante semelhantes aos resultados do estudo do ano homólogo, com percentagens de 32% e 27% respetivamente", pode ler-se num comunicado oficial da Intrum.



O relatório agora apresentado "demonstra ainda que as faixas etárias dos 38-44 anos e 45-54 são as que sentem mais dificuldades durante o mês de janeiro, com percentagens que se situam nos 33% e 32% respetivamente. Na Europa, as faixas etárias mais afetadas situam-se nos 22-37 e 28-44 com uma percentagem igual de 32%".



A empresa concluiu ainda que "19% dos portugueses não poupa parte do seu rendimento mensalmente, valor este, abaixo da média europeia que se situa nos 25%". Posto isto, a análise revelou ainda que "há menos mulheres portuguesas do que homens a conseguirem poupar dinheiro todos os meses. Para além disso, a faixa etária dos 55-64 anos é a que tem mais dificuldades em conseguir fazer poupanças mensais", dá conta o comunicado.