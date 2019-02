Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses consideram reciclagem mais importante do que a energia, os transportes e a banca

Estudo indica que 84% faz a separação de resíduos.

19:28

A maioria dos portugueses considera a reciclagem e a separação de resíduos um setor prioritário para a sociedade portuguesa (92%), à frente da energia (90%), dos transportes (89%) e da banca (78%). Esta é uma conclusão do 1º Observatório Permanente de Tendências de Reciclagem, uma iniciativa promovida pela "Novo Verde".



Já quando questionados sobre se fazem a separação de resíduos, 84% dos portugueses respondem de forma afirmativa, apontando a preservação do ambiente como o que mais os motiva (97%).



Quanto às faixas etárias mais atentas a esta realidade, destaca-se a geração entre os 37 e os 57 anos. O segundo grupo com mais peso no volume de reciclagem nacional é o da geração Y (22-36 anos).



Dos jovens com menos de 21 anos, apenas 8,5% afirmam que recicla.