Portugueses dão 1900 toneladas de alimentos ao Banco Alimentar Contra a Fome

Os portugueses deram cerca de 1900 toneladas de alimentos até às 18h00 deste domingo no âmbito da campanha em superfícies comerciais do Banco Alimentar Contra a Fome, avançou ao Correio da Manhã a presidente da Federação de Bancos Alimentares, Isabel Jonet.

Os dados não são definitivos pois a campanha ainda decorre em hipermercados e supermercados que encerram às 23h00 e às 24h00.

A recolha supera as 1486 toneladas obtidas à mesma hora na campanha realizada em novembro do ano passado. E as cerca de 1200 recolhidas no mesmo mês de 2021.

Os alimentos recolhidos são distribuídos por cerca de 400 mil portugueses, o que representa 4% da população portuguesa.

A inflação e a subida das taxas de juros com o consequente aumento da prestação mensal paga ao banco pela compra de habitação levam mais pessoas a terem de recorrer ao apoio alimentar.