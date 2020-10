Quase metade dos portugueses gostaria que a vacina para a Covid-19 chegasse primeiro a Portugal e não se importariam de oferecer quase um terço do salário para que a pandemia acabasse.Um inquérito internacional mostra que os EUA são o país mais egoísta quanto a uma cura do novo coronavírus e que portugueses são mais cuidadosos com a pandemia, segundo avança a Revista Sábado