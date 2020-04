Portugueses de Erasmus em Itália voltam a Portugal sem controlo

Miguel Reis, Maria Inês e Diogo Cordeiro, estudantes de Erasmus da Universidade do Algarve (UAlg) estavam retidos no Norte de Itália, em Monza, há mais de um mês. Regressaram domingo a Portugal via Londres e estão de quarentena, mas não foram sujeitos a controlo. Estão entre os 2602 portugueses cujos pedidos de repatriamento foram resolvidos, segundo dados ontem revelados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, que incluem alunos Erasmus. No total houve 4061 pedidos, pelo que 64% está resolvido.

"Chegámos domingo. Fomos de comboio para Milão, de avião para Roma, depois Londres e Lisboa. Estamos os três de quarentena por duas semanas em casa. Controlaram-nos a febre à saída de Itália, mas em Londres e em Lisboa não houve controlo", contou ao CM Miguel Reis, de 21 anos, estudante de Imagem Médica e Radioterapia. A viagem ficou por cerca de 380 euros a cada um.





"Isto não é uma ação de repatriamento, pagámos nós. O gabinete das comunidades e a Agência Erasmus disseram-nos que a UAlg vai comparticipar", disse. Em Monza ficaram "cinco semanas quase sem sair de casa" e queixam-se da "lentidão" do processo de repatriamento. O ministério começou por referir 47 pedidos de apoio de estudantes, mas depois de muitas queixas diz agora que foram recebidos 420 pedidos e resolvidos 353, restando solucionar 67. Santos Silva alegou que foram as universidades que não enviaram todos os nomes. Há ainda 11 alunos em Espanha e oito em Itália.