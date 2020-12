Portugueses em quarentena votam em casa nas eleições presidenciais

As pessoas que estão de quarentena devido à Covid-19 vão poder votar em casa no dia 24 de janeiro nas eleições Presidenciais.A notícia foi avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que regressou esta terça-feira às conferências de imprensa, após três semanas a recuperar do novo coronavírus. "Com o apoio das autarquias, todo o circuito está programado. Um funcionário vai a casa das pessoas com o boletim de voto, que é posto em dois envelopes. A urna onde o voto é colocado fica de quarentena algumas horas para não haver risco de contaminação", explicou a responsável. Quanto à forma como a campanha vai decorrer, Graça Freitas deixou claro que a DGS não vai emitir novas diretrizes: "As regras já são conhecidas de todos. A distância física é o mais importante em todos os momentos."Já sobre a falta de confiança dos portugueses na vacinação contra a Covid-19 – apenas metade da população pretende ser vacinada, segundo uma sondagem da Intercampus para o–, a diretora-geral da Saúde garante que as coisas vão mudar à medida que as vacinas forem aplicadas: "Quando virem o impacto da vacina na diminuição do número de casos e de mortos as pessoas vão confiar e vacinar-se", afirmou.Quanto à nova estirpe do vírus descoberta no Reino Unido, Valter Fonseca, diretor de serviços da Qualidade na Saúde da DGS, garantiu que ainda não chegou a Portugal. "O Instituto Ricardo Jorge tem mecanismos de vigilância da sequenciação genómica e nas amostras do mês de novembro não detetaram a nova estirpe".Relativamente ao seu estado de saúde, Graça Freitas, 63 anos, disse que não teve febre, sentiu bastante tosse e nunca perdeu o olfato e o paladar, acrescentando que não transmitiu o vírus ao marido porque soube da infeção cedo, entrando em isolamento.Valter Fonseca, da DGS, disse que com a nova estirpe "é expectável que as vacinas tenham alguma manutenção de eficácia, mas é ainda prematuro: há alguma incerteza cientifica".Graça Freitas elogiou a forma como foi tratada pelo SNS: "Fui tratada como qualquer cidadão, tal como está a acontecer com o primeiro-ministro".