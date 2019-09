Portugueses emigram menos para a Suíça pelo quinto ano consecutivo

O número de portugueses que decidiu emigrar para a Suíça voltou a cair pelo quinto ano consecutivo. Em 2018 chegaram a este país dos Alpes 8733 portugueses, quando em 2017 foram 9257.

É necessário recuar até 2001 para obter um valor da emigração para a Suíça inferior ao verificado em 2018. No dobrar do século, partiram para a Suíça 4347 portugueses, sendo que em 2002 esse valor mais que duplicou, para 9005.

Obtenção da nacionalidade dos países de destino

A emigração para a Suíça ganhou maior expressão neste século, sendo que 2013 representa o ano com um maior número de portugueses que emigraram para este país, num total de 20 039. Nos anos seguintes, reflexo da queda do desemprego em Portugal, a emigração para Confederação Helvética não parou de baixar.

A emigração para a Suíça acompanha a evolução global da saída de portugueses para trabalhar no estrangeiro. Nos dados referentes a 22 países, na esmagadora maioria da União Europeia, os dados publicados pelo Observatório da Emigração revelam uma redução do número dos que partem. No conjunto destes 22 países saíram em 2018 em total de 54 mil portugueses.



Menos 13 mil em comparação com os 67 mil que saíram no ano anterior. Segundo as estatísticas oficiais, o número de portugueses a viver na Suíça é de 263 mil (3,1% da população daquele país).

A Suíça é o país em que um maior número de portugueses obtém a nacionalidade do país onde vive. No último ano foram 3285, depois de em 2017 terem sido 3910.

Dos dados referentes aos últimos cinco anos foram 17 mil os portugueses residentes na Suíça que obtiveram o passaporte helvético.



O Reino Unido, com a entrega da nacionalidade britânica a 1906 portugueses, e o Luxemburgo, com 1593, completam o pódio.