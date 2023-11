Portugueses entre europeus que menos usam sacos plásticos

Portugal integra a lista de países da União Europeia que menos recorreu, em 2021, ao uso de sacos plásticos. O menor consumo foi na Bélgica, com cinco unidades por pessoa, segue-se Portugal com nove e depois a Suécia com 16 unidades.

Os países que comunicaram um maior consumo de sacos de plástico por pessoa foram a Lituânia (271 por pessoa), a Letónia (204) e a Chéquia (189), revelou esta terça-feira o organismo de estatística da União Europeia, Eurostat.

Em 2021, cada pessoa que vive na União Europeia (EU) consumiu, em média, 77 sacos de plástico, o que representa menos 11 sacos por pessoa por ano, em comparação com 2020. No total, 34,2 mil milhões de sacos de plástico foram consumidos na UE em 2021, ou seja menos 4,8 mil milhões em comparação com 2020.

A ampla variação observada no consumo per capita é atribuída principalmente a diferenças na eficácia das medidas de incentivo ao uso de outras embalagens, dependendo de fatores económicos, sociais e políticos existentes em cada país.

Há países que só introduziram medidas de redução do consumo no período 2018-2021, mas outros, como por exemplo Portugal, têm medidas em vigor há mais tempo.