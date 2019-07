Portugueses esperam 634 dias pelos remédios inovadores

Portugal ocupa o antepenúltimo lugar numa lista de 26 países da Europa em termos do número de dias que decorre entre a autorização de introdução no mercado de inovação terapêutica e o acesso pelos doentes ao medicamento.Os dados são do Relatório da Primavera 2019, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, segundo o qual o tempo para acesso pelos doentes é cinco vezes mais longo do que o melhor resultado europeu, que no período de 2015-2017 foi registado na Alemanha.Em Portugal, o tempo de espera foi 634 dias: na Alemanha, 119. Pior do que Portugal só a Sérvia (920 dias) e a Lituânia (730).O relatório arrasa a política de Saúde nesta matéria, sublinhando que "os cidadãos portugueses têm direito a obter maior transparência nestes processos, com aumento de eficiência dos procedimentos de decisão".O relatório acrescenta que cada português gasta, em média, por ano, 308 euros em medicamentos, o sétimo valor mais baixo da União Europeia.Sobre a infeção VIH/Sida, "em termos de diagnóstico, estima-se que em Portugal existam mais de três mil casos por diagnosticar".