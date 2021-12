Portugal voltou a bater recordes no que diz respeito à testagem da Covid-19: nos dias 23 e 24 foram feitos mais de 620 mil testes PCR e rápidos de antigénio.O recorde diário foi batido a 23 de dezembro, quinta-feira, dia em que foram realizados 360 mil testes. No dia seguinte, o número de de testagens foi de 260 mil. O balanço é do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutro Ricardo Jorge.(em atualização)