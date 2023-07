Os trabalhadores portugueses fazem, em média, 0,8 dias de trabalho remoto por semana, mas gostariam de fazer um pouco mais do dobro. É o que revela um inquérito levado a cabo pelo instituto alemão Ifo, que abrangeu um universo de 42.426 trabalhadores em 34 países. Atualmente, em média, o teletrabalho é feito 0,8 dias por semana, mas na realidade os trabalhadores gostariam de estar 1,9 dias a exercer as funções a partir de casa. Um valor abaixo da média dos países em causa, que é de 0,9 dias.Saiba mais no Jornal de Negócios