Portugueses já saem como antes da Covid-19, avança estudo

Seis milhões de portugueses saíram à rua por dia neste fim de semana (cerca de 60% da população), o que levou a mobilidade no nosso país para níveis 5% a 6% acima do que era normal antes da pandemia, garante um estudo da PSE, empresa especializada na análise da mobilidade.













Segundo o relatório divulgado esta terça-feira, desde outubro que os portugueses não se deslocavam tanto aos fins de semana e, a avaliar pelos dados recolhidos na segunda-feira, primeiro dia da terceira fase de desconfinamento, a situação não deverá ser muito diferente nos dias úteis.

Apesar do teletrabalho e do ensino à distância, na última semana só houve 5% a 6% da população confinada acima dos níveis de “confinamento natural” – designação atribuída à quantidade de pessoas que já ficavam em casa em situação normal, e que no nosso país se cifra em cerca de 25% do total da população.





O que mudou, também, no último fim de semana, conforme observado pela PSE, foi o tipo de deslocações realizadas: os portugueses fizeram deslocações maiores, com maior variedade de destinos (ver caixa) e circularam ao longo de diferentes períodos horários durante todo o dia, em vez de concentrarem as saídas durante a manhã ou durante parte da tarde.





Sol e bom tempo também ajudaram às deslocações



O sol e o bom tempo que se fizeram sentir durante o último fim de semana também contribuíram para aumentar a mobilidade dos portugueses: cerca de 10,1% da população procurou zonas baleares no sábado e no domingo – o que se traduz no valor mais alto registado neste ano.