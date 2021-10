Portugueses não confiam na Justiça

O sistema judiciário surge em último lugar no índice de confiança dos portugueses, segundo um inquérito da Deco, organização de defesa do consumidor. Numa escala de 1 a 10, é avaliado com nota 4. No polo oposto, com a nota mais alta, surge o sistema de ensino público, com 6,9.Segundo a Deco, o "arrastamento por longos anos nas várias instâncias e a ausência de decisões parecem ter retirado credibilidade à Justiça portuguesa" e contribuem para a pouca confiança no sistema. O inquérito revela que 82% dos inquiridos não têm confiança no sistema judicial para resolver processos legais dentro de um prazo razoável. E 58% estão convictos de que os cidadãos não são tratados de forma igual.Um dos destaques pela positiva vai para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo a Deco, a forma como as autoridades de saúde pública geriram e atuaram durante a pandemia contribuiu "para melhorar de forma significativa a perceção dos inquiridos sobre o SNS". Quando comparado a 2016, o índice de confiança passou de 5,1 para 6,3. Contudo, com as listas de espera a engrossarem por causa da pandemia, metade dos portugueses revela baixa confiança no SNS para dar resposta atempada.