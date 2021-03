Centenas de portugueses e luso-brasileiros estão a tentar embarcar nos voos de repatriamento previstos para Portugal, mas já não há vagas e agora arriscam-se a ficar em terra por tempo indeterminado. Para os próximos dias 26 e 29 estão previstos dois novos voos de repatriamento, mas o número de lugares disponíveis excede a procura.“Estão esgotados. Além disso, as operadoras (Latam e Azul) venderam bilhetes a cinco mil reais (mais de 750 euros), quando se trata de voos humanitários, e deveriam dar primazia aos passageiros dos voos cancelados com bilhete já pago”, denuncia Carolina Cardoso, que há um mês tenta regressar a Lisboa com o marido e um colega. Através do WhatsApp, Carolina já reuniu outros 50 portugueses em desespero.