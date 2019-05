Portugueses no estrangeiro e turistas em Portugal fazem mais pagamentos na Páscoa

Os portugueses que viajaram na Páscoa para o estrangeiro efetuaram mais 16% de operações de pagamento face ao mesmo período de 2018, enquanto o consumo de turistas em Portugal aumentou 30%, divulgou esta quarta-feira a SIBS, entidade gestora do Multibanco.De acordo com a SIBS, entre 18 e 21 de abril 88% do consumo feito por portugueses no estrangeiro foi na Europa, destacando-se Espanha com 32,1%, seguida de França, com 19,5%, do Reino Unido com 6,6%, de Itália com 5,5% e da Holanda com 3,9%.Quanto ao consumo dos estrangeiros em Portugal, aumentou 30% face à Páscoa de 2018 (período entre 29 de março e 01 de abril), sendo 85% efetuado por cidadãos europeus.Os espanhóis surgem como os estrangeiros que mais compraram no país durante esta época, com uma quota de 23,4% do consumo estrangeiro, seguidos dos franceses (16,7%), dos britânicos (15,4%), dos alemães (5,9%) e dos norte-americanos (5,4%).Estes dados foram divulgados pela SIBS no seu novo Portal de Indicadores de Consumo, que permite consultar mais de mil milhões de indicadores sobre o consumo em Portugal e complementa o novo serviço SIBS Analytics, um serviço de 'business intelligence' apresentado esta quarta-feira que disponibiliza as estatísticas SIBS para estudos académicos ou para suporte à formulação de decisões de negócio empresariais.