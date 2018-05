Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses nunca gastaram tanto dinheiro em jogo

Vencedores não reclamaram 13 milhões de euros entregues pela Santa Casa da Misericórdia.

14:31

Em 2017, o jogo movimentou 3.519 milhões de euros, divididos entre raspadinhas e lotaria, máquinas de casino e apostas desportivas online. Os dados recolhidos pelo jornal Público revelam um aumento de 11% face a 2016, cujo maior impulso veio dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia.



O jornal adianta que as apostas em jogos controlados pela Santa Casa subiram 9,1%, o que significa um aumento de 253 milhões. Assim, foi superada a barreira dos 3 mil milhões com 3.028 milhões de euros nos jogos sociais.



O jogo onde se verificou uma maior subida foi o Placard: as apostas aumentaram 30% para 502 milhões. É o terceiro maior jogo social em receitas brutas: a Raspadinha está em primeiro lugar: movimentou 1.487 milhões. Em segunda posição ficaram o Euromilhões e o M1lhão, com 851 milhões em apostas.



Ao todo, a Santa Casa da Misericórdia distribuiu 1.838 milhões de euros em 2017. Mas 13 milhões ficaram por atribuir: entre eles, cinco prémios de um milhão de euros cada um.



Quanto aos jogos e apostas online, foram gerados 122,5 milhões de euros.



Já os casinos geraram 311 milhões de euros em apostas.