Os pais pediram ajuda através das redes sociais e a solidariedade dos portugueses foi, mais uma vez, exemplar. Mateus nasceu, em fevereiro deste ano, com pé boto - uma malformação congénita, que exige tratamento ortopédico. Desde os seis dias de vida que tem as duas pernas engessadas.



O objetivo é que os pés adquiram a posição normal e lhe permitam um dia caminhar sem problemas. Foi criada uma página no Facebook, ‘Vamos Ajudar o bebé Mateus’, de ajuda para a compra de calçado adequado, que custa 500 euros. Na sexta-feira, já tinha sido angariado o primeiro par de botas para a criança de Valongo.