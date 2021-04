Portugal regista um aumento da procura de remédios baratos, que pode estar associado a maiores dificuldades económicas resultantes da pandemia de Covid-19. Em 2020 foram dispensadas 3 mil milhões de embalagens de genéricos nas farmácias, o que significa um gasto de 521 milhões de euros. Mais cinco milhões por comparação com o custo destes medicamentos no ano anterior."Não é desprezível o facto de as pessoas ...