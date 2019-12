Os portugueses produziram mais lixo no ano passado, o que compromete as metas ambientais traçadas para 2020.Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelaram esta sexta-feira que foram recolhidas 5,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos (+4,2% face a 2017), correspondentes a 507,8 quilos por habitante (+21,1 kg habitante/ano).O último ano foi considerado normal, tendo em conta os valores da temperatura e precipitação.