Portugueses reciclaram mais de 220 mil toneladas de embalagens no primeiro semestre do ano

Os portugueses encaminharam para a reciclagem um total de 220.041 toneladas de embalagens de vidro, plástico, papel e cartão, no primeiro semestre do ano. Trata-se de um aumento de 2,6% face ao período homólogo de 2022, avança o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) em comunicado.



Entre janeiro e junho, foram levadas para reciclagem 71.554 toneladas de papel/cartão (+6%), 4.147 toneladas de embalagens de cartão para alimentos líquidos (4%) e 39.228 toneladas de plástico (+1%).





A tendência que se vem a verificar é descrita como positiva, mas insuficiente. "Dos vidrões distribuídos pelo país, foram recolhidas 100.879 toneladas de embalagens de vidro (+1%). Esta tendência é agora positiva, mas insuficiente. É preciso acelerar, para que o país consiga cumprir a meta de reciclagem neste material, que é muito exigente", pode ler-se no comunicado doDe acordo com os dados divulgados por SIGRE, o País continua a cumprir as metas para a reciclagem dos resíduos urbanos. No entanto, no que diz respeito ao vidro e ao alumínio ainda é necessária uma maior separação por "parte dos cidadãos e um maior nível de serviço por parte dos operadores municipais na sua recolha".

"Verificamos que os portugueses estão a separar mais e melhor as suas embalagens. Ainda assim, embora este seja o único fluxo a cumprir as metas, com exceção do vidro, faz parte da nossa missão continuarmos a motivar os cidadãos para que se mantenham comprometidos com esta causa, apontou a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.