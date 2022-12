Grande parte dos 50 portugueses que permanecem retidos no Peru podem ver antecipada a viagem de regresso a Portugal. Tudo porque, ao que tudo indica, o Aeroporto de Arequipa, a segunda maior cidade do país, reabre já este sábado.



“Segundo a página oficial, o aeroporto vai reabrir a partir de amanhã [este sábado] com voos comerciais, o que significa que podemos chegar mais cedo a Portugal”, explicou esta sexta-feira ao CM Rita Regatia, 24 anos, que integra o grupo de sete médicos recém-formados que estava de férias naquele país quando eclodiu uma onda de protestos contra a destituição e detenção do antigo Presidente Pedro Castillo.









