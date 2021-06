Portugueses satisfeitos com ritmo da vacinação contra a Covid-19

Mais de metade (58,1%) dos inquiridos considera que está a correr bem e há mesmo 9,9% que dizem que o processo de vacinação está a correr muito bem. O objetivo de ter imunidade de grupo em agosto com o atual ritmo de vacinação é possível segundo 42,9% dos inquiridos. No entanto, 40,3 por cento não acreditam que tal aconteça.



Ficha técnica A maioria dos portugueses acha que o ritmo de vacinação está a correr bem mas está dividida quanto à possibilidade de alcançar a imunidade de grupo em agosto.Mais de metade (58,1%) dos inquiridos considera que está a correr bem e há mesmo 9,9% que dizem que o processo de vacinação está a correr muito bem. O objetivo de ter imunidade de grupo em agosto com o atual ritmo de vacinação é possível segundo 42,9% dos inquiridos. No entanto, 40,3 por cento não acreditam que tal aconteça.

Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.

Amostra: A amostra é constituída por 608 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Género (288 homens e 320 mulheres), por idade (128 entre os 18 e os 34 anos; 209 entre os 35 e os 54 anos; e 271 com mais de 55 anos) e região (230 no Norte, 140 no Centro, 169 em Lisboa, 42 no Alentejo e 27 no Algarve).

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 8 a 16 de junho.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.