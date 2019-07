Portugueses solidários garantem mais de dois milhões para bebé Matilde

Os pais da bebé Matilde Sande, a quem foi diagnosticada Atrofia Muscular Espinhal, já conseguiram angariar os dois milhões de euros necessários para comprar um novo medicamento, só disponível nos EUA, que pode ajudar à cura. Mas não será para já.A pequena Matilde, de 2 meses, tem pela frente uma grande batalha, pois, devido ao seu estado de saúde, não pode deslocar-se aos EUA para ser tratada.O medicamento Zolgensma aguarda a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e, posteriormente, do Infarmed.Espera-se que seja um procedimento rápido e que quando o Zolgensma entrar no Serviço Nacional de Saúde o Estado possa custear o medicamento, mas apenas se este for prescrito pelos médicos e não houver terapia alternativa no mercado.Para já, encontra-se disponível o medicamente Spinraza. É o que Matilde deverá tomar muito em breve.Os pais da bebé agradecem a onda de solidariedade e revelam que há melhorias no estado de saúde de Matilde, internada no Hospital de Santa Maria.Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, é tio da mãe de Matilde. "Confirmo que a mãe da bebé é minha sobrinha-neta", revelou o empresário em exclusivo ao, garantindo que o companheiro desconhecia o parentesco.