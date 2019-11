Portugueses trabalham mais do que a média dos europeus

Quantos anos trabalham os portugueses

Portugal é o oitavo país da União Europeia (UE) onde se trabalha mais anos. A vida profissional dos portugueses dura em média 38 anos. O ranking é liderado pela Suécia (41,9 anos), seguida pela Holanda (40,5), Dinamarca (39,9), Reino Unido (39,2), Estónia (39,0), Alemanha (38,7) e Finlândia (38,6). No extremo oposto, entre os países em que se trabalha menos, estão Itália (31,8), Croácia (32,4) e Grécia (32,9).Os dados, relativos ao ano passado, revelados pelo gabinete de estatísticas da União, mostram que em Portugal se trabalha mais dois anos do que a média da UE (36,2 anos). Outro indicador do Eurostat revela ainda que, em média, os homens europeus trabalham mais cinco anos do que as mulheres: 38,6 contra 33,7. No total, em 2018, os europeus trabalharam mais 3,3 anos do que em 2000.Outro estudo do Eurostat mostra que, em 2017, Portugal gastou 24,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em apoios sociais, abaixo da média (27,9%) da UE. Portugal ocupa o 12º lugar na tabela, liderada pela França (34,1%). A Roménia é o país que menos gasta (14,4%). Em média, na UE, 46% da despesa é destinada ao apoio de idosos e 9% de crianças. Comparativamente, em Portugal apoia-se mais os idosos (58,3%) e menos as crianças (4,9%).