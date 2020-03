Portugueses usam luvas mas em vez de as deitarem no lixo... atiram-nas para o chão. Veja as imagens

Mais informação sobre a pandemia

Os portugueses estão a usar luvas para saírem à rua, devido à pandemia do coronavírus, mas depois de as usarem deitam-nas para o chão.Nos estacionamentos dos supermercados é onde o cenário é mais vísivel: luvas espalhadas pelo chão quando os caixotes do lixo estão à mão de qualquer um. Direção Geral da Saúde já veio desaconselhar o uso de luvas por serem um "veículo de transmissão do vírus" mas há muitos portugueses que continuam a usá-las.

