Portway garante serem "falsos" os fundamentos da greve convocada para a Páscoa

A Portway garantiu esta segunda-feira serem "falsos" os argumentos na base da greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) para o fim de semana de Páscoa, acusando-o de "dificultar ainda mais a sobrevivência da empresa".

"Os argumentos do Sintac são falsos, nomeadamente quando diz que a empresa não cumpre com os pagamentos de feriados, com a evolução das carreiras ou que 90% dos trabalhadores teve nota negativa nas avaliações", sustenta, em comunicado, a empresa de assistência em terra nos aeroportos ['handling'].

Segundo a Portway, o anúncio da greve surge depois de o sindicato "ter sucessivamente recusado compromissos que permitem melhorar as condições remuneratórias dos trabalhadores, dentro das possibilidades da empresa".