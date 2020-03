Posto para análises ao coronavírus montado em parque de estacionamento em Gaia. Veja as imagens

A autarquia de Gaia, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Norte, está a montar um posto de teste ao Covid-19, no parque de estacionamento do Espaço Mais Grijó, em Vila Nova de Gaia.



O posto entrará em funcionamento na próxima sexta-feira. O atendimento está condicionado a utentes com prescrição médica.

