A quadra natalícia conta com um menor investimento para a iluminação. De norte a sul, no ano passado foram gastos 7,786 milhões de euros; este ano, o encargo é de 7,108 milhões, o que se traduz numa poupança de 678 mil euros. A crise energética leva as autarquias a reduzirem no número de dias e de horas em que as luzes estão acesas.









