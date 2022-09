A poupança que resulta da descida da taxa do IVA da eletricidade de 13% para 6% será sempre muito curta qualquer que seja a fatura considerada, dando apenas para um café mensal. No caso de um valor médio da energia a 0,157 kWh, e tendo em conta o consumo típico de um casal, a poupança representa pouco mais de 1 €, subindo ligeiramente no caso de uma família numerosa.









