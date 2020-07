Pousadas de Juventude reabriram hoje após meses a apoiar combate à pandemia

As Pousadas de Juventude estão abertas ao público a partir de hoje, com um conjunto de regras definidas com a ajuda das autoridades da saúde, após um período em que estiveram a apoiar o combate à pandemia.

Com um total de 42 pousadas em Portugal, as estruturas foram reabrindo nos dias 03 e 10, completando-se hoje o programa de reabertura de 39 delas.

Apenas três não reabrem, em Lisboa e em Vila Nova de Cerveira, por ainda estarem ao serviço da comunidade no âmbito do combate à pandemia.