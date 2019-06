Povo apoia pobre que já foi milionário

Dezenas de pessoas juntaram-se esta terça-feira, em frente à Câmara Municipal de Abrantes, para manifestar o seu apoio a Jorge Dias, um antigo construtor local que acusa a autarquia de conduzir a sua empresa à falência."[Jorge Dias] foi o construtor da minha casa há 30 anos", disse Maria Filomena Vieira, uma das manifestantes. "É uma pessoa idónea, que não merece estar a passar por isto. Há aqui coisas que não estão a ser feitas da melhor forma", acusou.Ontem, em reunião de câmara, a autarquia abrantina, pela voz do atual presidente, Manuel Valamatos - que, há quatro meses, substituiu Maria do Céu Albuquerque, a atual secretária de Estado do Desenvolvimento Rural, no cargo - refutou as acusações de corrupção e afirmou que "não é verdade" que a autarquia seja culpada pela falência da empresa de Jorge Dias.Na raiz do imbróglio legal está uma parcela de terreno, em Abrantes, reclamada tanto pela câmara como por Jorge Dias.O ex-construtor, que hoje recebe 300 euros mensais, do Rendimento Social de Inserção, exige uma indemnização de seis milhões de euros.O caso arrasta-se nos tribunais desde 2006 e continua por esclarecer quem é o proprietário.As partes aguardam agora pela sentença do Tribunal de Leiria, relativa ao último recurso, que foi concluído em dezembro de 2016.