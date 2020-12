Póvoa de Lanhoso atribui "subsídio extraordinário" de 55 mil euros a bombeiros voluntários

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso deliberou atribuir um "subsídio extraordinário" superior a 55 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do concelho para financiar obras no quartel daquela corporação.

A deliberação, tomada esta quarta-feira durante a reunião do executivo, prevê o apoio de 55.422,00 euros para "fazer face à despesa e encargos com as necessárias e urgentes obras a realizar na cobertura do edifício do quartel/sede" daquela associação.

Segundo fonte da Lusa nos Voluntários da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, a verba atribuída pela autarquia "paga na integra a substituição do telhado" do quartel, que data de 1986.

"Estamos cientes da importância dos nossos Bombeiros para o nosso concelho e é nossa obrigação estar do seu lado em tudo o que precisem", referiu sobre aquele subsídio o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso celebram este ano 116 anos de existência e tem 75 operacionais no ativo.