Marcelo não queria debate sobre lei das incompatibilidades feito "a correr" mas pede reflexão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este sábado que não tinha interesse em que as alterações sobre a lei das incompatibilidades fossem feitas "a correr" pelo parlamento, mas considerou que a "reflexão tem que ser feita".

No final da inauguração da sede do Conselho da Diáspora Portuguesa, em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre as notícias de investigações sobre negócios suspeitos em câmaras municipais e juntas de freguesia.

"Eu sobre isso já disse e tenho repetido o que disse quando as pessoas não percebem porque é que eu sugeri que fosse debatido novamente o tema [lei das incompatibilidades] no parlamento para ver se a solução da lei é a melhor solução ou se é possível ainda ir mais longe", começou por responder.