A bandeira verde voltou, ao fim da manhã desta quarta-feira, a ser içada na praia da Fuzeta-Ria, em Olhão.A praia tinha sido interditada a banhos na terça-feira, após análise à qualidade da água pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que detetou a presença de uma bactéria.o comandante André Cardoso de Morais, da Capitania do Porto de Olhão. “Novas análises confirmaram apresentar a água do mar já boa qualidade”, afirmou.