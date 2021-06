Praia de Matosinhos é a de maior lotação na região Norte

A praia de Matosinhos, no distrito do Porto, tem capacidade para acolher 8.300 banhistas durante esta época balnear, sendo a com maior lotação da região Norte, foi divulgado em Diário da República (DR).

Depois da praia de Matosinhos segue-se, com maior lotação, a praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, com uma capacidade de 5.700 pessoas, e a praia de Moledo, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, com 4.500.

Entre os areais com maior lotação destacam-se ainda as praias da Rua 37 (4.300) e da Frente Azul (3.800) em Espinho, distrito de Aveiro, e de Leça da Palmeira (3.700) em Matosinhos e de Canide Norte (3.600) em Vila Nova de Gaia, ambas no distrito do Porto.