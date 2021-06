Praia de Matosinhos está interdita a banhos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha os banhos no mar da praia de Matosinhos, na sequência dos resultados provisórios de uma amostra da água colhida na segunda-feira. Também no areal do Pontilhão da Valeta, em Arcos de Valdevez, foi dada a mesma instrução.

Segundo a APA, a medida foi tomada em coordenação com a Delegada de Saúde Regional do Norte e com os municípios, e visa a proteção da saúde dos banhistas. "O banho encontra-se desaconselhado até que os resultados analíticos das amostras comprovem que está reposta a qualidade da água, compatível com a prática balnear", indica a entidade.

Nas praias foram afixados painéis com aviso de "banho desaconselhado", onde é referido como motivo a "ocorrência de contaminação bacteriológica". O desaconselhamento deverá vigorar, previsivelmente, até sexta-feira.